В спортзале купили 42 мяча. Волейбольных и баскетбольных-30,а баскетбольных и футбо??ьных -27.Сколько и каких мячей купили?

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В спортзале купили 42 мяча. Волейбольных и баскетбольных-30,а баскетбольных и футбо??ьных -27.Сколько и каких мячей купили?

Автор: Гость