В спортзале купили 42 мяча. Волейбольных и баскетбольных-30,а баскетбольных и футбо??ьных -27.Сколько и каких мячей купили?

Математика
В спортзале купили 42 мяча. Волейбольных и баскетбольных-30,а баскетбольных и футбо??ьных -27.Сколько и каких мячей купили?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)42-30=12(м)-футбольных 2)27-12=15(м)-баскетбольных 3)30-15=15(м)-волейбольных ответ:12,15,15
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