В среднем за 1 год автомобиль выбрасывает в атмосферу 200кг углекислого газа, 60кг оксида азота, 40 кг углеводородов, 3 кг ме и резиновой пыли, 2 кг сернистого газа, 0,5 кг св инца. Какое кол-во загрязняющих вещ-в поп...
Разное
В среднем за 1 год автомобиль выбрасывает в атмосферу 200кг углекислого газа, 60кг оксида азота, 40 кг углеводородов, 3 кг ме и резиновой пыли, 2 кг сернистого газа, 0,5 кг св инца. Какое кол-во загрязняющих вещ-в попадает в атмосферу за 5 оет, если всего 12 000 машин
Ответ(ы):
Гость:
За 5 лет 1 машина 200*5=1000 кг 60*5=300 кг 40*5=200 кг 3*5=15 кг 2*5=10кг 0,5*5=2,5 кг за 5 лет 12 000 1 000*12 000=12 000 000 кг 300*12 000=3 600 000 кг 200*12 000=2 400 000кг 15*12 000=180 000 кг 10*12 000=120 000кг 2,5*12 000=30 000кг
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