В среднем за 1 год автомобиль выбрасывает в атмосферу 200кг углекислого газа, 60кг оксида азота, 40 кг углеводородов, 3 кг ме и резиновой пыли, 2 кг сернистого газа, 0,5 кг св инца. Какое кол-во загрязняющих вещ-в поп...

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В среднем за 1 год автомобиль выбрасывает в атмосферу 200кг углекислого газа, 60кг оксида азота, 40 кг углеводородов, 3 кг ме и резиновой пыли, 2 кг сернистого газа, 0,5 кг св инца. Какое кол-во загрязняющих вещ-в попадает в атмосферу за 5 оет, если всего 12 000 машин

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