в стаде 800 голов рогатого скота из них 1/10 козы 1/4 коровы а остальные овцы сколько овец в стаде?поскорее)
Математика
в стаде 800 голов рогатого скота из них 1/10 козы 1/4 коровы а остальные овцы сколько овец в стаде?поскорее)
Ответ(ы):
Гость:
800*1/10=80 козы 800*1/4=200 коровы 800-(200+80)=520 овцы
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