в стаде 800 голов рогатого скота из них 1/10 козы 1/4 коровы а остальные овцы сколько овец в стаде?поскорее)

Математика

в стаде 800 голов рогатого скота из них 1/10 козы 1/4 коровы а остальные овцы сколько овец в стаде?поскорее)

Автор: Гость