В Сталинграде была война. когда был бой солдат написал на стене Отстоим родной Сталинград.после боя когда город был в руинах учительница проходила через эту стену и добавила в одно слово одну букву. а)о б)и в)п г)р

Русский язык
В Сталинграде была война. когда был бой солдат написал на стене Отстоим родной Сталинград.после боя когда город был в руинах учительница проходила через эту стену и добавила в одно слово одну букву. а)о б)и в)п г)р
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоже русский медвежонок?... ))) А так буква г)р
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Краткое сочинения про музей оружей в Туле.
Ответить
Окружающий мир
Почему красная шапочка смогла дойти до дома бабушки и её не съел волк,обж
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!! Хорошая погода ухудшилась и закончилась (дополнение). (Подходит?: в одно мгновение.)
Ответить
Английский язык
Сделайте упражнение( во вложениях)
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите) Нужно задать еще один вопрос и естественно ответить) -have you read any of the harry potter books? -yes,i have. -how man...
Ответить