В Сталинграде была война. когда был бой солдат написал на стене Отстоим родной Сталинград.после боя когда город был в руинах учительница проходила через эту стену и добавила в одно слово одну букву. а)о б)и в)п г)р

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В Сталинграде была война. когда был бой солдат написал на стене Отстоим родной Сталинград.после боя когда город был в руинах учительница проходила через эту стену и добавила в одно слово одну букву. а)о б)и в)п г)р

Автор: Гость