В стальной кастрюле массой 300 г нагрели 2 л воды от 20 с до 100с.Какое количество теплоты при этом получили кастрюля и вода?
Разное
В стальной кастрюле массой 300 г нагрели 2 л воды от 20 с до 100с.Какое количество теплоты при этом получили кастрюля и вода?
Ответ(ы):
Гость:
Q = c*m*t = 4200 Дж/(кг*°С) * 2,0 кг * 80 °С = 672000 Дж = 672 кДж Q = c*m*t = 460 Дж/(кг*°С) * 0,300 кг * 80 °С = 11040 Дж = 11,04 кДж Q = Q + Q = 672 кДж + 11,04 кДж 683 кДж
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