В стальной кастрюле массой 300 г нагрели 2 л воды от 20 с до 100с.Какое количество теплоты при этом получили кастрюля и вода?

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В стальной кастрюле массой 300 г нагрели 2 л воды от 20 с до 100с.Какое количество теплоты при этом получили кастрюля и вода?

Автор: Гость