В стародавние времена на книгах ставили особые буквенные обозначения, чтобы заши??ровать ее цену. как расшифровать С БА- Е КР - если ключом является слово республика
Русский язык
В стародавние времена на книгах ставили особые буквенные обозначения, чтобы заши??ровать ее цену. как расшифровать С БА- Е КР - если ключом является слово республика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С БА-3 610 Е КР-291 надо посчитать какая по счету будет эта буква
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Школьники решали трудную задачу. В результате оказалось, что количество мальчико?? решивших задачу, равно количеству девочек, ее не решивших. Ког...
Математика
Две окружности радиусов 1 см и 6 см не имеющие общих точек , имеют общую касательную , которая не пересекает отрезок , соединяющее их центры.Найдит...
Математика
Помогите решить пожалуйста 1) -3,8-5,7 2) -8,4+3,7 3) 3,9 -8,4 4) -2,9+7,3 5) -2/9+5/6 6) -1 целая3/4-2це??ых1/12 7) (-3,7-2,4)-7/16...