В стародавние времена на книгах ставили особые буквенные обозначения, чтобы заши??ровать ее цену. как расшифровать С БА- Е КР - если ключом является слово республика

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В стародавние времена на книгах ставили особые буквенные обозначения, чтобы заши??ровать ее цену. как расшифровать С БА- Е КР - если ключом является слово республика

Автор: Гость