В стародавние времена на книгах ставили особые буквенные обозначения,чтобы зашивровать её цену.В библиотеке своего прадедушки Пони нашёл две такие книги.А)Помоги ему расшивровать эти обозначения,если ключом к разгадке является ...

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В стародавние времена на книгах ставили особые буквенные обозначения,чтобы зашивровать её цену.В библиотеке своего прадедушки Пони нашёл две такие книги.А)Помоги ему расшивровать эти обозначения,если ключом к разгадке является РЕСПУБЛИКА. С БА-...,Е КР-...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р-0 Е-1 С-2 П-3 У-4 Б-5 Л-6 И-7 К-8 А-9 С=2; Б=5; А=9. 259 Е=1; К=8; Р=0.  180
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