В стародавние времена на книгах ставили особые буквенные обозначения,чтобы зашивровать её цену.В библиотеке своего прадедушки Пони нашёл две такие книги.А)Помоги ему расшивровать эти обозначения,если ключом к разгадке является ...

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В стародавние времена на книгах ставили особые буквенные обозначения,чтобы зашивровать её цену.В библиотеке своего прадедушки Пони нашёл две такие книги.А)Помоги ему расшивровать эти обозначения,если ключом к разгадке является РЕСПУБЛИКА. С БА-...,Е КР-...

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