В столовой 5 дней расходовали по 12 кг. крупы,а 2 дня по 9 кг. крупы.Сколько крупы изра??ходовали за все эти дни? Запиши задачу в таблицу и реши её.
Математика
В столовой 5 дней расходовали по 12 кг. крупы,а 2 дня по 9 кг. крупы.Сколько крупы изра??ходовали за все эти дни? Запиши задачу в таблицу и реши её.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*12=60(кг)-расходовали за 5 дней 2) 2*9=18(кг)-расходовали за 2 дня 3) 60+=18=78(кг)-изросходовали за все эти дни Ответ:78 киллограмов.
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