В столовой 5 дней расходовали по 12 кг. крупы,а 2 дня по 9 кг. крупы.Сколько крупы изра??ходовали за все эти дни? Запиши задачу в таблицу и реши её.

Математика

В столовой 5 дней расходовали по 12 кг. крупы,а 2 дня по 9 кг. крупы.Сколько крупы изра??ходовали за все эти дни? Запиши задачу в таблицу и реши её.

Автор: Гость