В столовой было 98 порций.для первого класса накрыли 25 порций для второго на 17 порц??й больше а остальные порции для третьего класса.сколько порций осталось
Математика
В столовой было 98 порций.для первого класса накрыли 25 порций для второго на 17 порц??й больше а остальные порции для третьего класса.сколько порций осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+17=42 25+42=67 98-67=31 Ответ:осталась 31 порция
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