В столовой было 98 порций.для первого класса накрыли 25 порций для второго на 17 порц??й больше а остальные порции для третьего класса.сколько порций осталось

Математика

В столовой было 98 порций.для первого класса накрыли 25 порций для второго на 17 порц??й больше а остальные порции для третьего класса.сколько порций осталось

Автор: Гость