В столовой для приготовления обеда потребовалось моркови в 6 раз меньше,чем карто??еля,а лука в 2 раза меньше , чем моркови . Сколько кг картофеля потребовалось , если лука взяли 4 кг? Нарисуй схему , она поможет тебе решить ...
Русский язык
В столовой для приготовления обеда потребовалось моркови в 6 раз меньше,чем карто??еля,а лука в 2 раза меньше , чем моркови . Сколько кг картофеля потребовалось , если лука взяли 4 кг? Нарисуй схему , она поможет тебе решить задачу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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