В столовой есть 77 ложек, вилок на14 больше чем ложек а ножей на 25 меньше чем вилок, с??олько было ложек чем ножей

Математика

В столовой есть 77 ложек, вилок на14 больше чем ложек а ножей на 25 меньше чем вилок, с??олько было ложек чем ножей

Автор: Гость