В столовой есть 77 ложек, вилок на14 больше чем ложек а ножей на 25 меньше чем вилок, с??олько было ложек чем ножей

Математика
В столовой есть 77 ложек, вилок на14 больше чем ложек а ножей на 25 меньше чем вилок, с??олько было ложек чем ножей
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
77+14=91-25=66 ножей
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