В столовой приготовили 68 первых блюд, вторых блюд – на 25 меньше, а десерта – на 112 больше, чем пер- вых и вторых блюд вместе. Сколько всего блюд приготовили в столовой?

Математика

В столовой приготовили 68 первых блюд, вторых блюд – на 25 меньше, а десерта – на 112 больше, чем пер- вых и вторых блюд вместе. Сколько всего блюд приготовили в столовой?

Автор: Гость