В столовой приготовили 68 первых блюд, вторых блюд – на 25 меньше, а десерта – на 112 больше, чем пер- вых и вторых блюд вместе. Сколько всего блюд приготовили в столовой?
Математика
В столовой приготовили 68 первых блюд, вторых блюд – на 25 меньше, а десерта – на 112 больше, чем пер- вых и вторых блюд вместе. Сколько всего блюд приготовили в столовой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68-25+68+112=223(шт)-десерт 68-25=43(шт)-вторых 68+43+223=334(шт)-всего
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