В столовой за 2 дня израсходовали 58 кг муки из одинаковых пакетов. в первый день из??асходовали 3 пакета по 4 кг. Сколько пакетов израсходовали в 2 день?
Математика
В столовой за 2 дня израсходовали 58 кг муки из одинаковых пакетов. в первый день из??асходовали 3 пакета по 4 кг. Сколько пакетов израсходовали в 2 день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*3=12 кг израсходовали в 1-й день 2) 58-12= 46 кг израсходовали во 2-й день 3) 46:4 =10 1/2 пакетов израсходовали во 2-й день
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