В столовой за 2 дня израсходовали 58 кг муки из одинаковых пакетов. в первый день из??асходовали 3 пакета по 4 кг. Сколько пакетов израсходовали в 2 день?

Математика

В столовой за 2 дня израсходовали 58 кг муки из одинаковых пакетов. в первый день из??асходовали 3 пакета по 4 кг. Сколько пакетов израсходовали в 2 день?

Автор: Гость