В столовую превезли 3 яшика с огурцами в каждом яшике по 6 огурцов сколько всего килограммов огурцов привезли в столовую составь две задачи обратной данной и реши их

3*6=18 кг. огурцов привезли в столовую. обратные задачи: 1. в столовую привезли 3 ящика с огурцами. всего 18 кг. сколько килограмм огурцов было в каждом ящике? Решение: 18:3=6 кг. 2. в столовую привезли 18 кг огурцов, по 6 кг в каждом ящике. сколько ящиков огурцов привезли в столовую? Решение: 18:6=3 ящика.