В столовую привезли 2 мешка картофеля по 49 кг в каждом. Часть его израсходовали в течении четырех дней, расходуя поровну каждый день. После этого ост алась седьмая часть картофеля. Сколько килограммов картофеля расхо...
В столовую привезли 2 мешка картофеля по 49 кг в каждом. Часть его израсходовали в течении четырех дней, расходуя поровну каждый день. После этого ост алась седьмая часть картофеля. Сколько килограммов картофеля расходовали в день? вопрос.Измени текст задачи так, чтоб её решения стало короче.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
всего 2*49=98 кг осталось 98*1/7=14 кг израсход 98-14=84 в день расход 84/4=21 кг _______________ в столовую привезли 98 кг картофеля ............. после этого осталось 14 кг картофеля.