В столовую привезли 2 мешка картофеля по 49 кг в каждом. Часть его израсходовали в течении четырех дней, расходуя поровну каждый день. После этого ост алась седьмая часть картофеля. Сколько килограммов картофеля расхо...

В столовую привезли 2 мешка картофеля по 49 кг в каждом. Часть его израсходовали в течении четырех дней, расходуя поровну каждый день. После этого ост алась седьмая часть картофеля. Сколько килограммов картофеля расходовали в день? вопрос.Измени текст задачи так, чтоб её решения стало короче.