В студенческой столовой провели опрос. На вопрос: «Что вы предпочитаете,рыбные или мясные блюда?» - большая часть ответила: «Мясные», меньшая: «Рыбн ые», а один студент затруднился ответить. Далее выяснили, что сред...

В студенческой столовой провели опрос. На вопрос: «Что вы предпочитаете,рыбные или мясные блюда?» - большая часть ответила: «Мясные», меньшая: «Рыбн ые», а один студент затруднился ответить. Далее выяснили, что среди любителей мяса 30% предпочитают гуляш, а 70% - отбивные. У любителей рыбы уточнили, какую именно рыбу они предпочитают. Оказалось, что 56,25% выбрали треску, 37,5% - воблу, и лишь один затруднился ответить. Сколько студентов было опрошено?