В сундуке лежат 100 кубиков трех цветов —- красного, белого и зеленого. Три кубика являются волшебными и периодически они меняют свой цвет (на любой из этих трех). В полдень к расных кубиков было больше, чем белых, а ...

Математика

В сундуке лежат 100 кубиков трех цветов —- красного, белого и зеленого. Три кубика являются волшебными и периодически они меняют свой цвет (на любой из этих трех). В полдень к расных кубиков было больше, чем белых, а белых больше, чем зеленых. Однако в полночь зеленых стало больше, чем белых, а белых больше, чем красных. Сколько белых кубиков было в сундуке в полдень? СРОЧНО ПОМОГИТЕ

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