В сундуке лежат 100 кубиков трех цветов —- красного, белого и зеленого. Три кубика являются волшебными и периодически они меняют свой цвет (на любой из этих трех). В полдень к расных кубиков было больше, чем белых, а ...

Математика
В сундуке лежат 100 кубиков трех цветов —- красного, белого и зеленого. Три кубика являются волшебными и периодически они меняют свой цвет (на любой из этих трех). В полдень к расных кубиков было больше, чем белых, а белых больше, чем зеленых. Однако в полночь зеленых стало больше, чем белых, а белых больше, чем красных. Сколько белых кубиков было в сундуке в полдень? СРОЧНО ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В полдень красных-35 белых-33 зелёных-32. Три куба ночью изменили цвет с красного на зелёный(кол-во белых не изменилось). ночью красных стало 32 зеленых 35 а белых как и было 33.
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