В супермаркете купил режим в баночках 200 грамм всего 600 грамм потом купили столько же баночек детским пюре всего 450 грамм Найди массу одной баночки в детском пюре

Математика

В супермаркете купил режим в баночках 200 грамм всего 600 грамм потом купили столько же баночек детским пюре всего 450 грамм Найди массу одной баночки в детском пюре

Автор: Гость