В супермаркете купил режим в баночках 200 грамм всего 600 грамм потом купили столько же баночек детским пюре всего 450 грамм Найди массу одной баночки в детском пюре
Математика
В супермаркете купил режим в баночках 200 грамм всего 600 грамм потом купили столько же баночек детским пюре всего 450 грамм Найди массу одной баночки в детском пюре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 грамм весит 1 баночка с детским пюре.
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