В супермаркете купил режим в баночках 200 грамм всего 600 грамм потом купили столько же баночек детским пюре всего 450 грамм Найди массу одной баночки в детском пюре

Математика
В супермаркете купил режим в баночках 200 грамм всего 600 грамм потом купили столько же баночек детским пюре всего 450 грамм Найди массу одной баночки в детском пюре
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 грамм весит 1 баночка с детским пюре.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как животные и растения поля зависят друг от друга
Ответить
Русский язык
- + 2 спряжения - -1 спряжения держ.т держ.т какая запись правильная
Ответить
Українська мова
Помогите побыстрее Спасибо
Ответить
Русский язык
5 предложений со словарными словами о спорте
Ответить
Алгебра
Сократите дробь 18u^2/30u^2+18vu
Ответить