В сутки через лёгкие человека проходит около 10000 л воздуха сколько литров воздуха пропускают и очищают легкие за 1 неделю,за 1 месяц.

Математика

В сутки через лёгкие человека проходит около 10000 л воздуха сколько литров воздуха пропускают и очищают легкие за 1 неделю,за 1 месяц.

Автор: Гость