В сутки через лёгкие человека проходит около 10000 л воздуха сколько литров воздуха пропускают и очищают легкие за 1 неделю,за 1 месяц.
Математика
В сутки через лёгкие человека проходит около 10000 л воздуха сколько литров воздуха пропускают и очищают легкие за 1 неделю,за 1 месяц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1нед=7сут 1)10.000×7=70.000л-за неделю 1мес-30сут 2)10.000×30=300.000л-за месяц ответ:70.000 литров за неделю, 300.000 литров за месяц.
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