В своё время среди школьников была популярна поговорка: "Как ни пиши: "веласипед" и??и "велосипед" от этого он мотоциклом не станет". Допустим, что подобные изменения произошли с "записью" на участке ДНК. Может ли это привести ...

Биология

В своё время среди школьников была популярна поговорка: "Как ни пиши: "веласипед" и??и "велосипед" от этого он мотоциклом не станет". Допустим, что подобные изменения произошли с "записью" на участке ДНК. Может ли это привести к принципиальным изменениям в структуре белка? Можно ли эту поговорку применить относительно процесса синтеза белка? Ответ поясните

Автор: Гость