В своё время среди школьников была популярна поговорка: "Как ни пиши: "веласипед" и??и "велосипед" от этого он мотоциклом не станет". Допустим, что подобные изменения произошли с "записью" на участке ДНК. Может ли это привести ...
Биология
В своё время среди школьников была популярна поговорка: "Как ни пиши: "веласипед" и??и "велосипед" от этого он мотоциклом не станет". Допустим, что подобные изменения произошли с "записью" на участке ДНК. Может ли это привести к принципиальным изменениям в структуре белка? Можно ли эту поговорку применить относительно процесса синтеза белка? Ответ поясните
Ответ(ы):
Гость:
Конечно это приведет к изменениям в структуре белка, т.к. белок кодируют аминокислоты и изменение одной из них приведет к неизбежному изменению всей цепи ДНК. А другая цепь ДНК - это уже совсем другой белок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Українська мова
География