В таблице Менделеева надо перечислить элементы которые имеют одинаковое количество протонов, нейронов и электродов
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В таблице Менделеева надо перечислить элементы которые имеют одинаковое количество протонов, нейронов и электродов
Ответ(ы):
Гость:
Таких элементов очень мало один из них гель у него два электронно два протоны и два нейтрона также Литий У него три протона три электронно и три нейтрона
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