В таблице указан результат четырех стрелков,показанные ими на тренировке номер стрелка,число выстрелов,число попаданий 1.59,49 2.60,26 3.65,48 4.53,6 тренер решил по слать на соревнования того стрелка,у которого относ...

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В таблице указан результат четырех стрелков,показанные ими на тренировке номер стрелка,число выстрелов,число попаданий 1.59,49 2.60,26 3.65,48 4.53,6 тренер решил по слать на соревнования того стрелка,у которого относительная частота попаданий выше.кого из стрелков выберет тренер

Автор: Гость