В таблице записаны 16 натуральных чисел.Выпишите из них каждое число ,для которого в таблице есть:1)предшествующее ему число 2)следующее за ним число 3) предшествующее ему и с ледующее за ним число .23.19.17.9. ; 100....
В таблице записаны 16 натуральных чисел.Выпишите из них каждое число ,для которого в таблице есть:1)предшествующее ему число 2)следующее за ним число 3) предшествующее ему и с ледующее за ним число .23.19.17.9. ; 100.14.24.98.; 99.10.102.15.; 22.96.16.8
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Выпишем в порядке возрастания 8;9;10;14;15;16;17;19;22;23;24;96;98;99;100;102 1) 9;10;15;16;17;23;24;99;100 2)8;9;14;15;16;22;23;98;99 3)9;15;16;23;99