В таблице записаны 16 натуральных чисел.Выпишите из них каждое число ,для которого в таблице есть:1)предшествующее ему число 2)следующее за ним число 3) предшествующее ему и с ледующее за ним число .23.19.17.9. ; 100.14.24.98.; 99.10.102.15.; 22.96.16.8