В таблице представлены значения выражений при заданных значениях входящих в них ??укв a 200 100 0 50 b 5 4 36 1 a*b 1000 400 0 50 a:b 40 25 0 50 ПОМОГИТЕ ПЛЗ)
Математика
В таблице представлены значения выражений при заданных значениях входящих в них ??укв a 200 100 0 50 b 5 4 36 1 a*b 1000 400 0 50 a:b 40 25 0 50 ПОМОГИТЕ ПЛЗ)
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Гость:
Списывай как я сделал, только без рамок! И поставь пожалуйста "Спасибо", я старался
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