В таблице записаны результаты соревнований по прыжкам в длину десять спортсменов. Написать программу, которая выводмт на экран пятерку лучших результатов

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В таблице записаны результаты соревнований по прыжкам в длину десять спортсменов. Написать программу, которая выводмт на экран пятерку лучших результатов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//Dev-C++ 5.11 (C) #include <stdio.h> int main(void)  {const int n=10;
 int arr[n],c;
 for(int i=0;i<n;i++)
  scanf("%d",&arr[i]);
 for(int i=0;i<n-1;i++)
  for(int j=i+1;j<n;j++)
   if (arr[i]<arr[j])
    {c=arr[i];
    arr[i]=arr[j];
    arr[j]=c;}  for(int i=0;i<5;i++)   printf("%d ",arr[i]);  return 0;} Пример ввода: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Пример вывода: 9 8 7 6 5
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