В таблице записаны результаты соревнований по прыжкам в длину десять спортсменов. Написать программу, которая выводмт на экран пятерку лучших результатов
Информатика
В таблице записаны результаты соревнований по прыжкам в длину десять спортсменов. Написать программу, которая выводмт на экран пятерку лучших результатов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//Dev-C++ 5.11 (C) #include <stdio.h> int main(void) {const int n=10;
int arr[n],c;
for(int i=0;i<n;i++)
scanf("%d",&arr[i]);
for(int i=0;i<n-1;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
if (arr[i]<arr[j])
{c=arr[i];
arr[i]=arr[j];
arr[j]=c;} for(int i=0;i<5;i++) printf("%d ",arr[i]); return 0;} Пример ввода: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Пример вывода: 9 8 7 6 5
int arr[n],c;
for(int i=0;i<n;i++)
scanf("%d",&arr[i]);
for(int i=0;i<n-1;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
if (arr[i]<arr[j])
{c=arr[i];
arr[i]=arr[j];
arr[j]=c;} for(int i=0;i<5;i++) printf("%d ",arr[i]); return 0;} Пример ввода: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Пример вывода: 9 8 7 6 5
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