В таблице записаны результаты соревнований по прыжкам в длину десять спортсменов. Написать программу, которая выводмт на экран пятерку лучших результатов

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В таблице записаны результаты соревнований по прыжкам в длину десять спортсменов. Написать программу, которая выводмт на экран пятерку лучших результатов

Автор: Гость