В те далёкие времена, жил в Афинах великий Дедал с считал народ его А) мудрым челов??ком В)великим человеком С)громкоголосым человеком D)талантливым человеком

Литература

В те далёкие времена, жил в Афинах великий Дедал с считал народ его А) мудрым челов??ком В)великим человеком С)громкоголосым человеком D)талантливым человеком

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