В течение года в комплексе отдыхапобывало 825 туристов.Летом число отдыхаюших достигло 655ч.Остпльные отдыхаюшие побывали в другие времена года.Сколько человек отдыхало в другие времена года.Измени условию задачи так чтобы она ...
Математика
В течение года в комплексе отдыхапобывало 825 туристов.Летом число отдыхаюших достигло 655ч.Остпльные отдыхаюшие побывали в другие времена года.Сколько человек отдыхало в другие времена года.Измени условию задачи так чтобы она решалась сложением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В комплексе отдыха летом число отдыхающих достигло 655 человек, 170 человек побывали в доме отдыха в другие времена года
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