В течение года в комплексе отдыхапобывало 825 туристов.Летом число отдыхаюших достигло 655ч.Остпльные отдыхаюшие побывали в другие времена года.Сколько человек отдыхало в другие времена года.Измени условию задачи так чтобы она ...

Математика

В течение года в комплексе отдыхапобывало 825 туристов.Летом число отдыхаюших достигло 655ч.Остпльные отдыхаюшие побывали в другие времена года.Сколько человек отдыхало в другие времена года.Измени условию задачи так чтобы она решалась сложением.

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