В течение года в комплексе отдыхапобывало 825 туристов.Летом число отдыхаюших достигло 655ч.Остпльные отдыхаюшие побывали в другие времена года.Сколько человек отдыхало в другие времена года.Измени условию задачи так чтобы она ...

Математика
В течение года в комплексе отдыхапобывало 825 туристов.Летом число отдыхаюших достигло 655ч.Остпльные отдыхаюшие побывали в другие времена года.Сколько человек отдыхало в другие времена года.Измени условию задачи так чтобы она решалась сложением.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В комплексе отдыха летом число отдыхающих достигло 655 человек, 170 человек побывали в доме отдыха в другие времена года
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите составить эссе на лист, тема : я несу ответственность за красоту своего м??ра
Ответить
География
Все реки земли!! сколько их???
Ответить
Алгебра
Разность двух натур чисел равна 16,а произведение на 553 меньше суммы их квадратов .найдите эти числа
Ответить
Математика
45a-9a+7a + при a =13, a =8 ребят срочно !
Ответить
Математика
Ученик купил 2 альбома. Первый из них на 50% дороже второго. На сколько процентов второй альбом дешевле первого InstaSquareт
Ответить