В течение недели были зафексированы следующие показатели ( в полдень) 26.5 оС 24.7 оС 27.6 оС 30.0 оС 19.9 оС 18.8 оС 19.1 оС какая самая высокая ( и самая низкая ) температура воздуха в полдень наблюдалась в течение недели ...

Математика

В течение недели были зафексированы следующие показатели ( в полдень) 26.5 оС 24.7 оС 27.6 оС 30.0 оС 19.9 оС 18.8 оС 19.1 оС какая самая высокая ( и самая низкая ) температура воздуха в полдень наблюдалась в течение недели какова средняя а неделю температура воздуха в полдень

Автор: Гость