В течение недели были зафексированы следующие показатели ( в полдень) 26.5 оС 24.7 оС 27.6 оС 30.0 оС 19.9 оС 18.8 оС 19.1 оС какая самая высокая ( и самая низкая ) температура воздуха в полдень наблюдалась в течение недели ...
Математика
В течение недели были зафексированы следующие показатели ( в полдень) 26.5 оС 24.7 оС 27.6 оС 30.0 оС 19.9 оС 18.8 оС 19.1 оС какая самая высокая ( и самая низкая ) температура воздуха в полдень наблюдалась в течение недели какова средняя а неделю температура воздуха в полдень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(26,5+24,7+27,6+30+19,9+18,8+19,1):7= 23,8 градусов - средняя температура в полдень за неделю самая высокая - 30 градусов самая низкая - 18,8 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вертолет за 2ч пролетел 430 километров Сколько километров пролетит за 5ч самолет ес??и его скорость в 3 раза больше скорости вертолета
Математика
Помогите решить задачу. Человек кочует по тундре. Аоклажу везут два оленя массой 150 кг кждый. Поклажа состоит из нарт, человека и груза. Масса нар...
Математика
У Серёжи марок в три раза больше, чем у Коли, а вместе у них 480 марок. Сколько марок у Серёжи и сколько марок у Коли?