В тех пачках двенадцать фломастеров. Сколько фломастеров в двух пачках?
Математика
В тех пачках двенадцать фломастеров. Сколько фломастеров в двух пачках?
Ответ(ы):
Гость:
12/3=4 в одной пачке 4*2=8 в двух
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