В тексте четыре абзаца.Последний абзац отсутствует,а первые три перепутаны.Расположи абзацы в правильном порядке и допиши последний 1.А сейчас я удивл яюсь проделкам Карлсона.Как Малыш,жду встречи с ним. 2,Хорошо,что я уже умею читать.Теперь без помощи взрослых можно путешевствовать по волшебным странам.3.Недавно вместе с Элли и её друзьями я отправился в Изумрудный город.Нас ожидало множество приключений.