В текстовом файле храниться текст объемом 400 страниц. Каждая страница содержит 1536 символов. Используется кодировка КОИ-8 (8 бит на один символ). Объем информации в данном файле составит __...__ Кб.
Информатика
В текстовом файле храниться текст объемом 400 страниц. Каждая страница содержит 1536 символов. Используется кодировка КОИ-8 (8 бит на один символ). Объем информации в данном файле составит __...__ Кб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400 * 1536 * 8 / 8 / 1024 = 600 кб
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