В текстовом файле храниться текст объемом 400 страниц. Каждая страница содержит 1536 символов. Используется кодировка КОИ-8 (8 бит на один символ). Объем информации в данном файле составит __...__ Кб.

Информатика

В текстовом файле храниться текст объемом 400 страниц. Каждая страница содержит 1536 символов. Используется кодировка КОИ-8 (8 бит на один символ). Объем информации в данном файле составит __...__ Кб.

Автор: Гость