В тетради 24 страницы.Записи занимают 5\8 числа всех страниц тетради.Сколько в тетради чистых страниц?
Математика
В тетради 24 страницы.Записи занимают 5\8 числа всех страниц тетради.Сколько в тетради чистых страниц?
Ответ(ы):
Гость:
1)24:8*5=15 стр с записями; 2)24-15=9 стр; Ответ: 9 стр в тетради чистые
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