В тетради 24 страницы.Записи занимают 5\8 числа всех страниц тетради.Сколько в тетради чистых страниц?

Математика

В тетради 24 страницы.Записи занимают 5\8 числа всех страниц тетради.Сколько в тетради чистых страниц?

Автор: Гость