В трапеции средняя линия равна 7 меньше основание равно 3: Найдите большее основание

Геометрия
В трапеции средняя линия равна 7 меньше основание равно 3: Найдите большее основание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Формула средней линии трапеции - m=(a+b)/2 1)7*2=14 - найдем сумму оснований 2)14-3=11-большее основание
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