В трапеции АВСД угол А равен 90°, угол С равен 150°, ВС равен 2 см, диагональ АС перпендкулярна боковой стороне СД. Найдите среднюю линию трапеции.

Геометрия

В трапеции АВСД угол А равен 90°, угол С равен 150°, ВС равен 2 см, диагональ АС перпендкулярна боковой стороне СД. Найдите среднюю линию трапеции.

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