В трапеции АВСД угол А равен 90°, угол С равен 150°, ВС равен 2 см, диагональ АС перпендкулярна боковой стороне СД. Найдите среднюю линию трапеции.

Геометрия
В трапеции АВСД угол А равен 90°, угол С равен 150°, ВС равен 2 см, диагональ АС перпендкулярна боковой стороне СД. Найдите среднюю линию трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Сначало находим диагонал. Потом нижнее основание и их полусумма равна ср линии
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