В траве, залитой водой, две пестрые варнавки отчаянно боролись с упавшим на них с неба врагом. Утка, попавшая под его удар, с гоготаньем била по воде крыльями, пытаясь сбросить с себя сокола, впившегося когтями в ее спину. Селе...
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В траве, залитой водой, две пестрые варнавки отчаянно боролись с упавшим на них с неба врагом. Утка, попавшая под его удар, с гоготаньем била по воде крыльями, пытаясь сбросить с себя сокола, впившегося когтями в ее спину. Селезень вился над ним и нападал на него с неожиданной отвагой, будто бы и сам был ловчей птицей. Трепещущие крылья варнавок мелькали в лучах солнца бело-черными и красно-желтыми перьями, словно быстрые языки пламени, и серое плотное тело сокола, отливающее синевой, казалось куском стали, брошенным в пылающий горн. Абай подоспел в самый решительный момент этой ожесточенной схватки, когда борьба за жизнь дошла до крайнего напряжения, но невольно остановился, пораженный этой красочной картиной.определить падеж число и род причастий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Залитой - П.п., ед.ч., ж.р. упавшим - Т.п., ед.ч., м.р. попавшая - И.п., ед.ч., ж.р. впившегося - В.п.,ед.ч., м.р. трепещущие - И.п., мн.ч. отливающее - И.п., ед.ч., ср.р. брошенным - Т.п., ед.ч., м.р. пылающий - В.п., ед.ч., м.р. пораженный - И.п., ед.ч., м.р.
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