В трех четвертых классах 4а,4в,4с- 95 учащихся. В 4в учащихся на 4 человека больше чем в 4а.В 4с учащихся на 6 человек больше,чем в 4в.Сколько учеников в 4а? Решите задачу по схеме "целое-часть"

Разное
В трех четвертых классах 4а,4в,4с- 95 учащихся. В 4в учащихся на 4 человека больше чем в 4а.В 4с учащихся на 6 человек больше,чем в 4в.Сколько учеников в 4а? Решите задачу по схеме "целое-часть"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4+4+6=14 95-14=81 81:3=27 ответ 27
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