В трех четвертых классах 4а,4в,4с- 95 учащихся. В 4в учащихся на 4 человека больше чем в 4а.В 4с учащихся на 6 человек больше,чем в 4в.Сколько учеников в 4а? Решите задачу по схеме "целое-часть"

Разное

В трех четвертых классах 4а,4в,4с- 95 учащихся. В 4в учащихся на 4 человека больше чем в 4а.В 4с учащихся на 6 человек больше,чем в 4в.Сколько учеников в 4а? Решите задачу по схеме "целое-часть"

Автор: Гость