В трех городах 168000 жителей. Числа жителей первого и второго городов находятся в отношении 4 : 3, а второго и третьего городов в отношении 5 : 7. Сколько жителей в каждом го роде?
Разное
В трех городах 168000 жителей. Числа жителей первого и второго городов находятся в отношении 4 : 3, а второго и третьего городов в отношении 5 : 7. Сколько жителей в каждом го роде?
Ответ(ы):
Гость:
Увеличим пропорции: 4:3 это 20:15 5:7 это 15:21 Тогда все города относятся как 20:15:21 20х+15х+21х=168000 56х=168000 х=3000 жителей 20*3000=60000 в первом городе 15*3000=45000 во втором 21*3000=63000 в третьем городе.
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