В трех городах 168000 жителей. Числа жителей первого и второго городов находятся в отношении 4 : 3, а второго и третьего городов в отношении 5 : 7. Сколько жителей в каждом го роде?

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В трех городах 168000 жителей. Числа жителей первого и второго городов находятся в отношении 4 : 3, а второго и третьего городов в отношении 5 : 7. Сколько жителей в каждом го роде?

Автор: Гость