В трех классах 76 учеников. В первом классе учеников на 4 меньше, чемво втором. Сколько учеников во втором классе, если их на 2 ученика меньше, чем в третьем классе?
В трех классах 76 учеников. В первом классе учеников на 4 меньше, чемво втором. Сколько учеников во втором классе, если их на 2 ученика меньше, чем в третьем классе?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Нужно взять уравнение. Пусть 2 класс это х, тогда 1 класс это х-4, а 3 класс х + 2. х-4+х+х+2 = 76 3х = 76 + 4 - 2 3х = 78 х = 26. Ответ: во втором классе учится 26 учеников.