В трёх мешках находится 46 килограммов картошки. Сколько килограммов картошки во втором мешке,если в первом-12 кг, а в третьем-на 5 кг больше,чем в первом?Помогите решить за дачу пожалуйста!
Разное
В трёх мешках находится 46 килограммов картошки. Сколько килограммов картошки во втором мешке,если в первом-12 кг, а в третьем-на 5 кг больше,чем в первом?Помогите решить за дачу пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
спосибо!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Один и тот же путь Саша прошел за промежуток времени t1=20 мин,а Таня проехала на велосипеде за промежуток времени t2=10 мин.Сравните скорости движ...
Разное
Распределитьслова на три группы по родам,выделить в словах основу и окончание.Волна,песня,дядя,мишка,сон,конь,сталь,тень,весело,пальто,поле,кафе. ...
Разное
1) какие картины рисует Пушкин в своем тексте? 2) сравнить Карла Х11 и Петра 1, 3) Какие художеств. приемы использует автор? (примеры) ...
Разное
Разное
СРОЧНО Ефим Петрович растит огурценосные баклажаны. На каждом кусте растет меньше баклажанов, чем огурцов на каждом баклажане. Огурцов же на каждом...
Разное
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и встретились через t ч. Найдите расстояние между городами, если ск...