В трёх мешках находится 46 килограммов картошки. Сколько килограммов картошки во втором мешке,если в первом-12 кг, а в третьем-на 5 кг больше,чем в первом?Помогите решить за дачу пожалуйста!

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В трёх мешках находится 46 килограммов картошки. Сколько килограммов картошки во втором мешке,если в первом-12 кг, а в третьем-на 5 кг больше,чем в первом?Помогите решить за дачу пожалуйста!
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спосибо!
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