В трех урнах находятся шары:в первой 20(из них 4 красных),во второй 10(из них 3 красных),в третьей 30(из них 5 красных)Из каждой урны на удачу вынимают по 1 шарику.Найти вероя тность того,что все шарики красного цвета...
В трех урнах находятся шары:в первой 20(из них 4 красных),во второй 10(из них 3 красных),в третьей 30(из них 5 красных)Из каждой урны на удачу вынимают по 1 шарику.Найти вероя тность того,что все шарики красного цвета.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вероятность достать красный шар из первой урны равен 4/20=1/5 Вероятность достать красный шар из второй урны равен 3/10 Вероятность достать красный шар из третьей урны равен 5/30=1/6 Итоговая вероятность равна (1/5)*(3/10)*(1/6)= 1/100=0,01