В трех букетах всего в 15 раза в первом и во втором вместе 8 роз а во втором и в треть??м вместе 12 роз сколько роз в каждом букете

Математика
В трех букетах всего в 15 раза в первом и во втором вместе 8 роз а во втором и в треть??м вместе 12 роз сколько роз в каждом букете
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15-8=7(роз) в 3 2)15-12=3(розы) в 1 3) 8-3=5(роз) во 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки пакет сока стоит в магазине 80 руб. пенсионер заплатил за ба...
Ответить
Алгебра
Найдите шестой член геометрической прогрессии,если в1=0,81 и q= -1/3
Ответить
Алгебра
2x+5/x^2+x-2/x=3x/x+1 срочно
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуста на картинке все написано
Ответить
Английский язык
Домашнее задание Make questions to the underlined words. 1.He must be guiet at the lessons. 2.We have to arrive at the hotel. 3.Mike ha...
Ответить