В трех букетах всего в 15 раза в первом и во втором вместе 8 роз а во втором и в треть??м вместе 12 роз сколько роз в каждом букете
Математика
В трех букетах всего в 15 раза в первом и во втором вместе 8 роз а во втором и в треть??м вместе 12 роз сколько роз в каждом букете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15-8=7(роз) в 3 2)15-12=3(розы) в 1 3) 8-3=5(роз) во 2
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