В трех букетах всего в 15 раза в первом и во втором вместе 8 роз а во втором и в треть??м вместе 12 роз сколько роз в каждом букете

Математика

В трех букетах всего в 15 раза в первом и во втором вместе 8 роз а во втором и в треть??м вместе 12 роз сколько роз в каждом букете

Автор: Гость