В трех четырех классах в4а4б4с-95учащихся.В 4б учащихся на 4человека больше чем в 4а,В4с учащихся на 6 человек больше. Чем в 4б.Сколько учеников в 4а.Решить по схеме целое частное
Математика
В трех четырех классах в4а4б4с-95учащихся.В 4б учащихся на 4человека больше чем в 4а,В4с учащихся на 6 человек больше. Чем в 4б.Сколько учеников в 4а.Решить по схеме целое частное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4а+4б+4с=95 4а=х 4б=х+4 4в=х+4+6 х+х+4+х+4+6=95 3х=81 х=27 Ответ:в 4а 27 человек
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