В трех четырех классах в4а4б4с-95учащихся.В 4б учащихся на 4человека больше чем в 4а,В4с учащихся на 6 человек больше. Чем в 4б.Сколько учеников в 4а.Решить по схеме целое частное

Математика

В трех четырех классах в4а4б4с-95учащихся.В 4б учащихся на 4человека больше чем в 4а,В4с учащихся на 6 человек больше. Чем в 4б.Сколько учеников в 4а.Решить по схеме целое частное

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