В трёх домах 164 квартиры.в первом и втором доме 111 квартир ,а во втором доме и третьем домах 118 квартир . Сколько квартир в каждом доме в отдельности? Помогите пожалуйста
Математика
В трёх домах 164 квартиры.в первом и втором доме 111 квартир ,а во втором доме и третьем домах 118 квартир . Сколько квартир в каждом доме в отдельности? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1д+2дом+2дом+3 дом=111+118=229(кв) 229-164=65(кВ)- 2 дом 111-65=46(кВ)- 1 дом 118-65=53(кВ)- 3 дом
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