В трёх домах 164 квартиры.в первом и втором доме 111 квартир ,а во втором доме и третьем домах 118 квартир . Сколько квартир в каждом доме в отдельности? Помогите пожалуйста

Математика

В трёх домах 164 квартиры.в первом и втором доме 111 квартир ,а во втором доме и третьем домах 118 квартир . Сколько квартир в каждом доме в отдельности? Помогите пожалуйста

Автор: Гость