в трех ящиках 110 килограмм яблок в первом на 35 килограмм больше чем во втором а во втором на 15 кг больше чем в третьем Сколько яблок в каждом ящике нарисуй схему она поможет решить задачу только через X не надо пожалуйста

Математика

в трех ящиках 110 килограмм яблок в первом на 35 килограмм больше чем во втором а во втором на 15 кг больше чем в третьем Сколько яблок в каждом ящике нарисуй схему она поможет решить задачу только через X не надо пожалуйста

Автор: Гость