в трех ящиках 110 килограмм яблок в первом на 35 килограмм больше чем во втором а во втором на 15 кг больше чем в третьем Сколько яблок в каждом ящике нарисуй схему она поможет решить задачу только через X не надо пожалуйста
Математика
в трех ящиках 110 килограмм яблок в первом на 35 килограмм больше чем во втором а во втором на 15 кг больше чем в третьем Сколько яблок в каждом ящике нарисуй схему она поможет решить задачу только через X не надо пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом 55 кг во втором 35 кг в третьем 20 кг
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