В трёх ящиках 90 кг гвоздей. В первом и во втором 66 кг, а во втором и в третьем 54 кг. Сколько кг. гвоздей в каждом ящике?

Математика

В трёх ящиках 90 кг гвоздей. В первом и во втором 66 кг, а во втором и в третьем 54 кг. Сколько кг. гвоздей в каждом ящике?

Автор: Гость