В трёх ящиках 90 кг гвоздей. В первом и во втором 66 кг, а во втором и в третьем 54 кг. Сколько кг. гвоздей в каждом ящике?
Математика
В трёх ящиках 90 кг гвоздей. В первом и во втором 66 кг, а во втором и в третьем 54 кг. Сколько кг. гвоздей в каждом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 90-66=24(в 3-м) 2. 90-54=36(в1-м) 3. 90-(24+36)=30(в2-м)
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