В трех каробках лежат карандаши, ручки и фламастеры. Известно, что все надписи нев??рные. Определи, что где лежит.

Математика

В трех каробках лежат карандаши, ручки и фламастеры. Известно, что все надписи нев??рные. Определи, что где лежит.

Автор: Гость