В трех каробках лежат карандаши, ручки и фламастеры. Известно, что все надписи нев??рные. Определи, что где лежит.

Математика
В трех каробках лежат карандаши, ручки и фламастеры. Известно, что все надписи нев??рные. Определи, что где лежит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карандаши лежат а коробке, ручки лежат в коробке, фломастеры лежат в коробке.
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