В трех каробках лежат карандаши, ручки и фламастеры. Известно, что все надписи нев??рные. Определи, что где лежит.
Математика
В трех каробках лежат карандаши, ручки и фламастеры. Известно, что все надписи нев??рные. Определи, что где лежит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карандаши лежат а коробке, ручки лежат в коробке, фломастеры лежат в коробке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух коробках 48 уг слив, причём в одной из них в 5 раз больше слив,чем в другой. Сколько слив в каждой коробке?
Русский язык
Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение на тему: "Что бы я сделал, если у меня были бы калоши счастья"