В трех классах учатся 119 учащихся.В первом классе учащихся на 4 больше , чем во втором,а в третьем-на 3 меньше.Сколько учащихся в каждом классе?

Гость: Гость:

I класс - ? у., на 4у. > II класс - ? у. III класс - ? у., на 3у. < Всего - 119у. За х возьмём учащихся II класса х - II класс (х+4) - I класс (х+4)-3 - III класс следовательно можно составить уравнение х+(х+4)+(х+4-3)=119 3х=119-4+3-4 3х=114 х=114:3 х=38 (у.) - во II классе. 38+4=42 (у.) - в I классе. 38+4-3=39 (у.) - в III классе. Ответ: в первом классе 42 ученика, во втором - 38, а в третьем - 39.