В трёх коробках лежат карандаши' ручки и фломастеры. Известно что все надписи неверные . Определи что где лежит.

Математика

В трёх коробках лежат карандаши' ручки и фломастеры. Известно что все надписи неверные . Определи что где лежит.

Автор: Гость