В трёх коробках лежат карандаши' ручки и фломастеры. Известно что все надписи неверные . Определи что где лежит.

Математика
В трёх коробках лежат карандаши' ручки и фломастеры. Известно что все надписи неверные . Определи что где лежит.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой коробке Ручки Во второй Фломастеры В третьей Карандаши 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выписать нераспространеннон (ые) предложение (я). Одно из привычных наших чувств - зависть. Мелкое, негодность чувство, недостойное человека со с...
Ответить
Литература
Назовите ХАРАКТЕР Тарасы-Бульба когда: 1.Сыновья приезжают из Бурсы 2.Отъезд в Запорожскую Сечь 3.Уговаривает Атомана начать войну 4.Наблюд...
Ответить
Алгебра
Сократите дробь: x^3+5x^2-4x-20/ x^2+3x-10
Ответить
Физика
Найти среднюю скорость лыжника который прошел расстояние 24 км за 3 часа
Ответить
Физика
Что имеет больше массу: Литр подсолнечного масла или килограмм воды-объясните почему Что имеет больше объём:литр подсолнечного масла или килограм...
Ответить