В трёх коробочках находится соль, сахар и лимонная кислота. Надпись («соль», «саха??», «лимонная кислота») на каждой коробке не соответствует её содержимому. Можно ли, открыв одну из коробочек и попробовав её содержимое, опреде...

Математика
В трёх коробочках находится соль, сахар и лимонная кислота. Надпись («соль», «саха??», «лимонная кислота») на каждой коробке не соответствует её содержимому. Можно ли, открыв одну из коробочек и попробовав её содержимое, определить, что лежит в каждой из коробочек?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, можно. Так как вы узнаете, что лежит в третьей коробочке, соответственно неизвестных остаётся два, а из условия мы знаем, что надпись на коробочках не соответствует содержимому, то нам будет известно, что в них. (Т.е. противоположные вещества).
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