В трёх коробочках находится соль, сахар и лимонная кислота. Надпись («соль», «саха??», «лимонная кислота») на каждой коробке не соответствует её содержимому. Можно ли, открыв одну из коробочек и попробовав её содержимое, опреде...

Гость: Гость:

Да, можно. Так как вы узнаете, что лежит в третьей коробочке, соответственно неизвестных остаётся два, а из условия мы знаем, что надпись на коробочках не соответствует содержимому, то нам будет известно, что в них. (Т.е. противоположные вещества).