В трех кусках ткани 96 м.Первый кусок в два раза короче второго и в 3 раза короче тре??ьего куска.Сколько метров ткани в первом куске? написать действия

Математика
В трех кусках ткани 96 м.Первый кусок в два раза короче второго и в 3 раза короче тре??ьего куска.Сколько метров ткани в первом куске? написать действия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- первый кусот, тогда 2х - второй кусок , а 3х третий. 3х+2х+х =96 6х=96 х=16(м) - 1 кусок
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