В трех кусках ткани 96 м.Первый кусок в два раза короче второго и в 3 раза короче тре??ьего куска.Сколько метров ткани в первом куске? написать действия

Математика

В трех кусках ткани 96 м.Первый кусок в два раза короче второго и в 3 раза короче тре??ьего куска.Сколько метров ткани в первом куске? написать действия

Автор: Гость